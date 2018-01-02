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Spor

Karşıyaka'da gözler Yaşar'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) BAŞKAN Mutlu Altuğ yönetimi ve Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın futbol takımının önündeki en kritik süreçte istifa ettiği uçurumun kenarındaki Karşıyaka'da, son şirketleşme kongresinde ismi kulübe talip olacağı şeklind

02 Ocak 2018 19:09

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

BAŞKAN Mutlu Altuğ yönetimi ve Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral\'ın futbol takımının önündeki en kritik süreçte istifa ettiği uçurumun kenarındaki Karşıyaka\'da, son şirketleşme kongresinde ismi kulübe talip olacağı şeklinde ön plana çıkan Nazım Torbaoğlu\'nun Yaşar Holding\'in tavrını beklediği öğrenildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan, futbola ortak bulma çalışmalarından sonuç alamayan Karşıyaka\'da 28 Aralık\'taki mali kongrede kulübü, borcun 5\'te 3\'ünü kendisi, 5\'te 2\'sini ise basketbol takımının 20 yıllık sponsoru olan holdingin ödemesi önerisiyle şirketleştirmek istediği iddia edilen Torbaoğlu\'nun, Yaşar Ailesi\'nin kararına göre hareket edeceği iddia edildi.
Camianın önemli isimlerinden olan Nazım Torbaoğlu\'nun kulübün borçsuz, kendi ayaklarının üzerinde duran, önünü görebilen 2 şirket haline gelmesi hayali kurduğu, futbolda harekete geçmek için ise holding cephesinin basketbol şubesinin yönetimini toplam borcun 5\'te 2\'sini ödeyerek üstlenmesini şart koştuğu belirtildi. Yalnız başına adım atmayacak Torbaoğlu\'nun son kararında holdingin tavrının etkili olacağı öğrenildi. Kaf-Kaf\'ta son kongre öncesi gündeme gelen Yaşar Holding\'in basketbol şubesini şirketleştirip devralması projesinde henüz bir adım atılmadı. Daha önce basketbol şube başkanlığı, 2. başkanlık, asbaşkanlık yapan Torbaoğlu, bu sezon Mutlu Altuğ yönetimine de prim ve reklam desteği sağlamıştı.
DİVANA ERGEZEN
KARŞIYAKA\'da Cihan Büyükoral\'ın istifasının ardından divan kuruluna 2. Başkan Ferruh Ergezen vekalet edecek. Ergezen, 20 Ocak\'taki olağanüstü seçimli kongreye kadar çözüm yollarını masaya yatırmak için camiayla toplantılar yapacak. Kaf-Kaf\'ta seçime kadar yönetim boşluluğu oluşmaması için görevde olan yönetim de Futbol Federasyonu\'na başvurduktan sonra yarın serbest kalma hakkı kazanacak Abdülhamit ve Mahmut\'la ödeme protokolü yapmaya çalışıyor.

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