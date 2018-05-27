Karşıyaka'da gözler kongrede

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Futbol ve basketbol şubelerinin yarışmacı haklarını devredebilmek için 20 Ocak\'taki olağanüstü kongrede üyelerden yetki alan Karşıyaka yönetimi, görüşmelerdeki son durumu bu hafta mali genel kurulda camiayla paylaşacak. Yeşil-kırmızılıların olağan mali genel kurulu, 30 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00\'de Zübeyde Hanım Nikah Evi\'nde yapılacak.

Karşıyaka\'da ilk etapta futbol şubesine talip olan Folkart Yapı, ardından kulübe basketbol şubesinin yarışmacı haklarını borçsuz olarak devralmak için teklif yapmıştı. Kulübe 50 yıldır aralıksız destek olan, basketbol şubesinin 20 yıllık isim sponsoru Yaşar Holding ise potaya verdiği sponsorluğu uzun vadeli olarak sürdürmeyi teklif etti. İki firma da sezon içinde Karşıyaka\'ya büyük mali destek verdi.

