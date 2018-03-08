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Spor

Karşıyaka'da golcüler sessiz kaldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka'da devre arasında Can Erdem'in elden kaçırılmasıyla gol umudu olan Hakan Kuş, bekleneni veremedi

08 Mart 2018 17:55

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste 5 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka\'da devre arasında Can Erdem\'in elden kaçırılmasıyla gol umudu olan Hakan Kuş, bekleneni veremedi. 
Sezonun ikinci yarısındaki tüm maçlara Can\'ın yerine ilk 11\'de çıkan futbolcu, yalnız Silivrispor deplasmanında ağları sarsabildi. Ligde 6 maçtır suskun kalan Hakan, kaçırdığı goller sonrası teknik direktör Cihat Arslan tarafından son Gümüşhanespor maçında henüz ilk yarı bitmeden oyundan alındı. 
Kadro alternatifsizliği yaşayan Karşıyaka\'da Hakan\'ın bu hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanında ilk 11\'de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 7 gol atmasına rağmen bu sezon suskun kalan Tayfun\'un yanı sıra Mahmut, Battal gibi isimler de beklenen performansın çok uzağında.

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