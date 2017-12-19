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Spor

Karşıyaka'da gergin bekleyiş

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayıp kurtuluş için dışarıdan ortak bulmaya bel bağlayan transfer yasaklısı Karşıyaka'da bir yandan şirketleşme gündeminde gergin bekleyiş sürerken diğer yandan mevcu

19 Aralık 2017 17:14

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayıp kurtuluş için dışarıdan ortak bulmaya bel bağlayan transfer yasaklısı Karşıyaka\'da bir yandan şirketleşme gündeminde gergin bekleyiş sürerken diğer yandan mevcut yıldızlar elden kaçmak üzere.
Yeşil-kırmızılılarda alacakları için kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken takımın en skorer ismi Can Erdem\'in 30 günlük yasal bekleme süresi yarın doluyor. Bu sezon 14 maçta 8 gol atan tecrübeli futbolcu, parası yarın ödenmediği takdirde sözleşmesini 1 hafta içinde tek taraflı sonlandırabilecek. Can\'ın adı Fethiyespor\'la anılıyor.
Takımın bankolarından kaleci Erhan\'ın alacağının yatırılması için süre perşembe günü dolacak. Mahmut ve Abdülhamit de paraları ödenmezse haftaya serbest kalma hakkı kazanacak. Karşıyaka, daha önce yine TFF\'ye başvuran Mustafa Aşan\'ı yasal süreç dolmasına rağmen takımda tutmayı başarmıştı. Devre arasında şirketleşmeyi gerçekleştirip yatırım ortağı olacak firmadan bulacağı mali destekle transferin önündeki engeli kaldırmayı isteyen Karşıyaka, takıma takviye yapmayı, bazı isimlerle yolları ayırmayı planlıyor. Devre arası izninden cumartesi günü dönecek Karşıyaka, 2 Ocak\'ta Antalya\'ya kampa gidecek.

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