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Spor

Karşıyaka'da Doğukan'a terapi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

25 Ekim 2018 17:22

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta son 2 maçta 4 puan alarak çıkışa geçen Karşıyaka\'da; teknik heyet bu sezon beklenen performansın altında kalan Doğukan İnci ile özel olarak ilgileniyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon ikinci yarıda profesyonel olduktan dikkat çekerek performansıyla U19 Milli Takım\'a seçilen genç futbolcu, Süper Lig kulüpleri tarafından takibe alındı. Bu sezon 9 maçın 8\'ine ilk 11\'de başlayan Doğukan, Alibeyköyspor maçının son anlarında serbest vuruştan ağları sarsıp takımına 1 puan kazandırdı. 

Son haftalarda performansı düşen futbolcu, iç sahada 1-0 kazanılan Osmaniyespor mücadelesinde yokları oynadı. Doğukan, 59. dakikada oyundan alınırken yerine giren Harun, 3 dakika sonra İzmir ekibi galibiyet golünü attı. Teknik Direktör Mesut Toros, genç yaşına rağmen hücum hattının önemli isimlerinden olan futbolcunun performansını bire bir görüşmelerle artırmaya çalışıyor. Karşıyaka\'da 4 maçlık cezası biten Mustafa Aşan da cumartesi günü Ofspor\'la oynanacak deplasmanda ilk 11\'e dönecek. 

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