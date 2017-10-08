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Spor

Karşıyaka'da çöküş devam ediyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor ile evinde berabere 1-1 kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Karşıyaka, kabustan uyanamıyor

08 Ekim 2017 16:31

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Pendikspor ile evinde berabere 1-1 kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Karşıyaka, kabustan uyanamıyor. 2 sezondur açamadığı transfer yasağının üzerine ödenmeyen borçları nedeniyle FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'ndan 6 puan silme cezası alan İzmir temsilcisi, ligde de 7 haftada tek galibiyetle yetinince çöktü kaldı. Kulüp Lisans Kurulu\'nun kestiği ceza henüz puan tablosuna işlenmemesine rağmen 3 puanla düşme hattından çıkamayan Yeşil-Kırmızılılarda futbolcuların bir grup taraftarla Pendik mücadelesi sonrası yaşadığı gerginlik, yaraya tuz bastı.
Pendik önünde son dakikalarda yenilgiyi kaleci Erhan\'ın önlediği Karşıyaka\'da futbolcular, bu taraftarların küfürlü tepkisine içinde bulundukları mali durumu hatırlatarak yanıt verdi. Sağduyulu taraftarlar ise tribünden çıkmayıp takımı soyunma odasından geri çağırarak moral aşılamaya çalıştı. Kulüpte kötü gidişat ve yaşanan gerginlik sonrası geçen sezonun ikinci yarısından bu yana teknik direktörlük görevini yürüten Atilla Güneş de ayrılık noktasına geldi. Karşıyaka\'nın eski efsane takım kaptanlarından olan Güneş\'in kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verme aşamasında olduğu öğrenildi.
ŞUBELERDE BAŞKAN YOK
Karşıyaka\'nın içinde bulunduğu kritik süreçte hem futbol hem de basketbol şubeleri başkansız kaldı. Puan silme cezaları ve kötü gidişatla 3\'üncü Lig\'e düşme korkusunu şimdiden hissetmeye başlayan futbol şubesinde sezon başında şube yönetimi belirlenmedi. Futbol takımına sponsor olduğu açıklanan Şevket Pehlivan, yönetim dışından şube başkanlığına getirildi. 
Pehlivan, 2 hafta önce istifa edip sponsorluğunu da sonlandıracağını açıklayınca şube başkansız kaldı. Basketbol şubesinde de 12 milyon TL maliyetle kurulan yeni takımın ödemeleri henüz ilk aydan aksadı. Sponsor Yaşar Holding, ödemeleri transfer yasağını açmaya kaydırınca yönetim Ağustos ayı peşinatları ve Eylül ayı maaşlarını dağıtamadı. Yaşanan krizde holding 4 yabancıya ödeme yaptı ancak geri kalan paralar verilmeyince Şube Başkanı Serdar Işıldar istifa etti.
ZEKİ\'DEN 8.5 YIL SONRA YIKAN GOL
Karşıyaka\'da 2015-16 sezonunda küme düşmenin acısını yaşayan Zeki, Pendikspor formasıyla eski takımını yıkan golü attı. Yeşil-kırmızılılardan geçen sezon devre arasında ayrılarak Pendik\'in yolunu tutan Zeki, takımı 1-0 yenikken 86\'ncı dakikada sahneye çıkıp skoru eşitledi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde 8.5 yıl sonra ilk golünü Karşıyaka filelerine bıraktı. Son olarak 2008-09 sezonunda Başakşehir\'de oynarken Süper Lig\'de Kocaelispor ağlarını sarsan ön libero, eski takımına attığı gole sevinmedi.
 

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