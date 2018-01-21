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Spor

Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan söz

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -KARŞIYAKA'da dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulda üyelerden futbol ve basketbol şubelerinin yarışmacı haklarını devretme yetkisini de alarak başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı, camiaya söz verdi

21 Ocak 2018 19:39

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -KARŞIYAKA\'da dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulda üyelerden futbol ve basketbol şubelerinin yarışmacı haklarını devretme yetkisini de alarak başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı, camiaya söz verdi. 
Uzun süre sonra ilk kez kongre üyelerinin bir genel kuruldan yüzleri gülerek ayrıldığını belirten Büyükkarcı, \"Bize verilen büyük sorumluluğun farkındayız. Enkaz edebiyatı yapmadan, çözüm üretmek için göreve talip olduk. Şirketleşme sürecini şeffaf yönetip görüşmeleri yapacağız. Yönetimimize hem Yaşar Holding hem Mesut Sancak hem Karşıyaka Belediyesi hem de Nazım Torbaoğlu büyük destek olacak. Onların da katkısıyla göreve geldik. Camianın güvenini boşa çıkarmayacağız\" dedi.
YAŞAR HOLDİNG\'DEN 9 MİLYON TL
Pınar Karşıyaka\'nın 20 yıldır isim sponsorluğunu üstlenen, kulüpte basketbol şubesini şirketleştirmeye de talip olduğunu açıklayan Yaşar Holding\'in yeni yönetime sezon sonuna kadar 9 milyon TL mali destek sağlayacağı öğrenildi. Holding cephesinin sezon sonuna kadar basketbol takımının kalan 7 milyon TL civarındaki ödemesini gerçekleştireceği, kulüp giderleri için de ekstra 2 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi.
Kongrede kulübe talip olan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak\'ın ise yeni puan silme cezası alınmaması için eski yabancı futbolcu borçlarını kapatacağı açıklanmıştı.
ALTUĞ SON ANDA
Karşıyaka\'da mali sıkıntıya çözüm bulamayıp şirketleşme görüşmelerinden de sonuç alamayınca başkanlıktan istifa eden Mutlu Altuğ, olağanüstü genel kurul öncesi liste çıkarmaya çalıştı. Aday olmak için hazırlık yapan Altuğ, cuma günü Divan Kuruluna liste vermekten son anda vazgeçti. Yeşil-kırmızılılarda kulüp avukatının ise Turgay Büyükkarcı\'nın tüzük gereği cuma günü divana sunduğu yönetim listesine, listenin mesai bitiminde teslim edildiği iddiasıyla tutanak tutturup iptal ettirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu girişim sonuç vermeyince Büyükkarcı yönetime tek aday olarak girdi.

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