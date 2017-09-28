Karşıyaka'da büyük tehlike

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta üst üste üçüncü yenilgisini evinde Bugsaşspor önünde, 3-2\'lik sonuçla alarak düşme hattında kalan Karşıyaka\'nın para bulamadığı takdirde ekim ayı içinde 9 puan silme cezası daha alma ihtimali ortaya çıktı. Eski futbolculardan Banahene\'ye ödenmeyen 56 bin 500 euro (230 bin TL) alacağı nedeniyle FIFA\'nın 8 Eylül\'de 3 puan silme cezası kestiği, ardından Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'nun da lisans kriterlerini yerine getiremediği için 20 Eylül\'de 3 puan silmeyle cezalandırdığı Kaf-Kaf\'ın Okan Şahingöz dosyası yüzünden de başının ağrıma ihtimali camiayı korkutuyor.

Yeşil-kırmızılılara 2014-15 sezonunda transfer olup bu sezon başında ayrılan gurbetçi futbolcunun Hollanda\'daki 3 eski kulübü Almare City, AZ Alkmar ve AFC\'yi temsil eden avukat, halen ödenmeyen toplam 80 bin euro yetiştiricilik bedeli nedeniyle FIFA\'ya başvuru yaptı. Hollanda ekiplerinin Karşıyaka için hem puan silme cezası hem de transfer yasağı talep ettikleri öğrenildi. Kaf-Kaf\'ın FIFA\'nın konuyla ilgili ekim ayında yapacağı toplantıya kadar günlük kurla 340 bin TL tutan bu parayı ödeyemezse her kulüp için 3\'er puan olmak üzere toplam 9 puandan daha olabileceği ifade edildi.

Banahene cezası Federasyon tarafından uygulanınca 4 puandan 1 puana inen, lisans cezası da Tahkim Kurulu\'nda kesinleşince eksi 2 puana gerileyecek olan Karşıyaka, Okan, Makukula, Ofoedu gibi isimlerin alacak dosyalarını kapatabilmek için çare arıyor. Sahadaki kötü gidişin yanında aldığı cezalarla 3. Lig\'e düşme tehlikesini daha sezon başında hissetmeye başlayıp demoralize olan yeşil-kırmızılılarda taraftarın Bugsaş maçında, \"Parasız yönetim istemiyoruz\" tezahüratıyla istifaya davet ettiği yönetim, mücadelenin ardından Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ne giderek futbolculara moral aşılamaya çalıştı.

SÖZLEŞMEYE EKLETTİ

KARŞIYAKA, yetiştiricilik bedeli nedeniyle kulübün başını ağrıtan Okan Şahingöz\'ü 2014 yılında transfer ederken sözleşmesine, \"Yetiştiricilik bedeli çıkması halinde futbolcu bu rakamı kendisi öder\" maddesini ekletti. Ancak aradan geçen 3 yılda ne Okan ne de kulüp şimdiye kadar yetiştiricilik bedelini ödemedi. Kaf-Kaf\'tan geçen sezondan 132 bin TL alacağı da bulunan 23 yaşındaki futbolcu, sezon başında ayrılıp Şanlıurfaspor\'a transfer oldu.