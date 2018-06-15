Karşıyaka'da büyük değişim 

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İzmir\'de son yıllarda alt yaş gruplarında uluslararası alanda adından söz ettiren Altınordu, daha önce de Altay ve Bucaspor altyapıdan çıkardığı futbolcularla dikkat çekerken, bu konuda suskun kalan Karşıyaka, atağa kalktı.

Transfer yasağıyla son 2 yılda genç futbolcularını sahaya sürmeye başlayan Karşıyaka\'da Ocak ayında göreve gelen yönetim, altyapıda yapılanmaya gitti. Kısa sürede attığı adımlarla adından söz ettirmeye başlayan yeşil-kırmızılılarda şubat ayında altyapı başkanlığına getirilen Tayfun Yungul, yeni yapılanmadan bahsederken kendilerine seçtikleri, \"Burada önce insan, sonra sporcu, en son futbolcu olunur\" sloganıyla kulübü milli takımlarda temsil edecek oyuncular yetiştireceklerini söyledi.

Yeşil-kırmızılılarda daha önce 1998-2000 yılları arasında futbolcu olarak görev yapan Yungul, \"Karşıyaka\'da göreve başkan vekili Gökhan Şensan\'ın talebiyle geldim. Hem kendisi, hem başkan Turgay Büyükkarcı, hem de futbol şube başkanı Hakan Çeliker\'den büyük destek alıyoruz. Altyapı için birçok engeli aşıyorlar. A takım tesisleri yenilenirken altyapı kamp merkezi, idari bina da yenilenip boyandı. Yeni bir dinlenme odası oluşturulacak. Tamamen altyapının kullanımında fitness salonu yapılacak. Karşıyaka Belediyesi\'yle işbirliği yapıp süre alamayan bazı oyuncuları orada oynatacağız. İzmir genelinden birkaç pilot takımla anlaşma yaptık\" diye konuştu.

Yungul, \"Göreve geldiğimizde altyapıda yarışmacı takımlarımız Ekim 2016\'da FIFA\'dan gelen altyapılar dahil 2 dönem transfer yasağı yüzünden ciddi erozyona uğramıştı. Bazı takımlarda 14, bazılarında 19 futbolcu vardı. Bir takımımızda kadroda yalnız tek kaleci kalmıştı. Şubat ayından itibaren 250\'ye yakın altyapı maçı izledik. Kahramanmaraş\'a kadar Türkiye\'yi tarayıp U11\'den U19\'a kadar 60 oyuncuyu Karşıyaka\'ya kazandırdık. Bodrum, Çanakkale, Eskişehir, Biga gibi yerlerden kulübe kazandıracağımız 8 elit genç oyuncu daha var. Çiğli Tesisleri\'nde spor okulu öğrencisi sayısı 200\'den azdı. Bu sayı 355\'e çıktı. Diğer spor okullarımızda 350 kişiden 470 öğrenciye ulaştık. Bostanlı ve Kaklıç\'ta futbol okulu açtık. Sasalı, Örnekköy ve Mustafa Kemal Mahallesi\'nde okul açıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Foça ve Kuşadası\'nda okul açmak için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Tayfun Yungul, \"İstanbul\'da 7 farklı yerde birden okul açmak için çalışıyoruz. Tüm spor okulları için belirlediğimiz kriterler var. Hepsinde aynı malzeme, aynı yelek, aynı top, aynı antrenman metotları kullanılmak zorunda. Bununla ilgili antrenörlere görsel eğitim yaptık. İyi altyapı eğitimi için atletik gelişim ve performans antrenörü şart. Bu konuda Süper Lig\'de görev yapan önemli bir isimle anlaştık. Hasan Türker ve Karşıyaka Efsaneleri Sahası\'nı kullanıyoruz. Sasalı Sahası\'nın kullanım hakkı için başvuracağız. Karşıyaka tarihinde ilk defa U9 ve U10 takımları oluşturduk. U9, 10, 11 ve 12 takımlarındaki çocuklarımızı ailelerine kadar tanıyoruz. Bu çocuklar Karşıyaka\'nın geleceğini oluşturacak. Gittikleri yerlerde Kaf-Kaf\'ı temsil edecekler\" dedi.

SLOGAN HERYERDE

Karşıyaka Altyapı Başkanı Tayfun Yungul, altyapı sloganlarını tüm antrenman malzemelerine yazdırdıklarını dile getirdi. Yungul, \"Geldiğimizde futbolda basketbol altyapı malzemeleri vardı. Yeni malzemeler yaptırdık. Kendimize slogan olarak seçtiğimiz, \'Burada önce insan, sonra sporcu, en son futbolcu olunur\' sözünü yaptırdığımız tüm antrenman yeleklerine, futbolcuların çantalarına yazdırdık. Antrenmana gelmeyen maçta oynayamayacak. Kendi oğlum U16 takımında oynuyor. Antrenman kaçırırsa onu bile kadroya aldırmam. Bizim altyapımızda torpil kesinlikle olmayacak\" diye konuştu.

SEÇMELERE DEV BAŞVURU

Karşıyaka\'da altyapıdan son aylarda Doğukan, İlyas, Görkem, Mahir ve Burak\'ın A takıma çıkmaları, bu gençlerin kadroda şans bulacak olmalarının algıyı bir anda değiştirdiğini belirten Tayfun Yungul, \"Altyapı seçmelerine daha önce 60-65 kişi başvururken bu yıl 405 başvuru oldu. Özellikle A takımın ligden düştüğü yıl böyle bir başvuru bizi sevindirdi. Buradan 27 lisanslı futbolcu aldık. İyi bir eğitimci kadromuz var. Altyapı uzun vadeli bir iş. Barcelona\'nın altyapı direktörünü getirsek çalışmaları en az 2 yıl sonra meyve vermeye başlar. Tüm dünyayla aynı antrenman sistemini uygulayacağız. Karşıyaka\'da U15 takımına kadar ilk yarıda oyuncu değişmeyecek. Bizim için önemli olan altyapıda maç kazanmak değil doğru oynamak, futbolcu kazanmak olacak\" şeklinde konuştu.

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