Karşıyaka'da büyük değişim

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Futbolda son yıllarda maddi sıkıntılar çeken Karşıyaka, başlattığı devrimle uzun süre sonra altyapıda şehir dışında özel turnuvaya katıldı. Yeşil-kırmızılılar, tüm ulaşım, yemek ve konaklama masraflarını karşılayıp U12 takımını aileleriyle birlikte 9 Haziran\'da Türkiye çapından 16 takımın katılımıyla başlayan Afyon Kocatepe Kupası\'na gönderdi.

TFF 2. Lig\'de 1.5 yıl maçlara, kampa gidecek para bulamakta güçlük çeken Karşıyaka\'da son aylarda A takımda, tesisler ve idari işlerde başlayan değişim altyapıya yansıdı. Yeşil-Kırmızılı ekibin U12 takımı yıllar sonra katıldığı Afyon\'daki turnuvada Antalya Şimşekspor\'u 5-1, Trabzon Söğütspor\'u 3-0 yenip Bursaspor\'la 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

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