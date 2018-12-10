Karşıyaka'da Bartu 11'e

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta ilk yarının son haftası öncesi Sultanbeyli Belediyespor mağlubiyetiyle yara alan Karşıyaka\'da Bartu Umut ilk 11\'e dönüyor. Hakan\'ın cezalı olduğu yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Mesut Toros, cumartesi günü oynanacak Elazığ Belediyespor maçında Bartu\'ya, \"Hazır ol\" mesajı verdi. Bu sezon yine Hakan\'ın olmadığı Altındağ Belediyespor karşılaşmasında ilk 11\'de oynayan 24 yaşındaki Bartu, 10 maçta ise sonradan oyuna girerek toplam 222 dakika sahada kaldı.

Babası Recep Umut ve amcası Nihat Umut da Karşıyaka tarihinin efsane futbolcularından olan altyapı patentli oyuncu, 16 Eylül\'de Kemerspor 2003\'le oynanan maçta yine sonradan sahaya girerek attığı gol ve yaptırdığı penaltıyla takımına 2-1\'lik galibiyeti getirdi. Grupta haftayı puansız geçen Kaf-Kaf\'ta alt sıralardaki rakiplerden Pazarspor\'un da mağlup olmasıyla düşme hattıyla aradaki 5 puanlık fark korundu. Karşıyaka\'nın Play-Off barajıyla arasında ise 4 puan var.

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