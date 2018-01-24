Karşıyaka'da Arslan dönemi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta teknik direktör Halim Okta\'yla yollarını ayıran düşme hattındaki Karşıyaka\'nın yeni yönetimi, takımın eski teknik patronlarından Cihat Arslan\'la anlaştı. Okta\'nın vedasının ardından ilk etapta Soner Tolungüç\'le masaya oturan Kaf-Kaf, deneyimli teknik adamın ailevi sebepler nedeniyle teklifi kabul etmemesi üzerine Cüneyt Biçer ve Mesut Toros gibi alternatiflere yöneldi. Yeşil-kırmızılılar Biçer\'le görüşülmesinin ardından son olarak geçen sezon başında Süper Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor\'u çalıştıran Cihat Arslan\'a sürpriz bir teklifte bulundu.

Futbol kariyerinde formasını da giydiği Karşıyaka\'da daha önce 2012-13 sezonunda görev yapan, bu sezon bazı maçları tribünde izleyen Arslan teklife prensipte \"Evet\" dedi. Kaf-Kaf\'ın Arslan\'la yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Yardımcılıklarını yine Karşıyaka patentli antrenörler Recep Umut ve Ülken Durak\'ın yapacağı Arslan, kendisi için söz konusu Karşıyaka olunca ligin, takımın durumunun ve mali şartların önemsiz olduğunu belirterek, \"Ben Karşıyaka\'yı yalnız şimdi kümede kalma yarışında yönetmeye değil, kulübün geleceğine de talibim\" diye konuştu.