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Spor

Karşıyaka'da altyapıya hücum

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Futbolda altyapıda son aylarda yeni spor okulları açıp tesislerini düzenleyerek atağa kalkan Karşıyaka'nın yaptığı seçmelere lisanslı 350'ye yakın futbolcu adayı katıldı

09 Haziran 2018 15:45

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Futbolda altyapıda son aylarda yeni spor okulları açıp tesislerini düzenleyerek atağa kalkan Karşıyaka\'nın yaptığı seçmelere lisanslı 350\'ye yakın futbolcu adayı katıldı.
Altyapıda son yıllarda az katılımla seçme yapan yeşil-kırmızılılara gösterilen ilgi yönetimin yüzünü güldürdü. İzmir\'in yanı sıra İstanbul, Alanya, Eskişehir, Konya ve Marmaris\'ten gelen yıldız adaylarını teknik direktör Ufuk İskender, altyapı başkanı Tayfun Yungul, altyapı sorumlusu Erol Özgür ve antrenörler dikkatle izledi.
Yeni spor okulları açarak sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Karşıyaka, altyapı için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki imkanları da geliştirmeyi sürdürecek. Tesislere altyapının kullanımında yeni fitness salonu inşa edilecek. Kamu borçlarını da yeniden yapılandırmaya çalışan Karşıyaka, tesislerin birikmiş su borcunu takside bağladı. Hafta içinde yeni torba yasadan yararlanıp geçen yıl bozulan Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırması ve vergi ödemeleri de yeniden yapılandırılacak.
 

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