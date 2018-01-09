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Spor

Karşıyaka'da Abdülhamit ve Mahmut telaşı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

09 Ocak 2018 17:30

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka, takımdan ayrılma tehlikesi bulunan sağ bek Abdülhamit ve orta saha oyuncusu Mahmut\'u kadroda tutmanın yollarını arıyor. Alacaklarının yatırılmaması üzerine serbest kalma hakkı kazanan ancak yönetimin sunduğu yeni ödeme planı nedeniyle beklemeye geçen iki futbolcuya perşembe gününe kadar 50\'şer bir TL ödeme yapılması gerekiyor. 20 Ocak\'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda görevi bırakmaya hazırlanan yönetim, geçtiğimiz günlerde ücretlerinde iyileştirme koşuluyla iki oyuncuya yeni sözleşme imzalama teklifinde bulundu.
Yönetim daha önce kulübe alacakları nedeniyle ihtarname çeken futbolculardan ön libero Mustafa Aşan ve kaleci Erhan\'la anlaşmış, forvet Can ise takımdan ayrılmıştı. Eski yabancı futbolculara olan borçlar nedeniyle kulübe gelmesi beklenen puan silme cezaları için henüz somut bir adım atılmadı. Kulübün şirketleşmesi konusunda futbola talip olan Nazım Torbaoğlu ve basketbolu devralması beklenen Yaşar Holding\'in ilerleyen günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.
Öte yandan Kaf-Kaf, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Tire 1922\'yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılıların golünü  70. dakikada Battal frikikten kaydetti.


 

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