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Spor

Karşıyaka'da '9 puan' tehlikesi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 haftada tek galibiyetle yetinen, hem FIFA hem de Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'ndan 3'er puan silme cezası alan düşme hattındaki Karşıyaka, 25 Ekim'e kadar 340 bin TL bulamazsa 9 puandan daha olacak

19 Ekim 2017 19:09

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 8 haftada tek galibiyetle yetinen, hem FIFA hem de Ulusal Kulüp Lisans Kurulu\'ndan 3\'er puan silme cezası alan düşme hattındaki Karşıyaka, 25 Ekim\'e kadar 340 bin TL bulamazsa 9 puandan daha olacak.
Eski futbolculardan Okan Şahingöz\'ün Hollanda\'daki yetiştirici kulüplerinin talebini değerlendiren FIFA Disiplin Komitesi, Karşıyaka\'ya  25 Ekim\'e kadar son ek süre verdi. Karşıyaka, takıma 2014-15 sezonunda transfer olup bu sezon başında ayrılan gurbetçi futbolcunun Hollanda\'daki eski kulüpleri Almare City, AZ Alkmar ve AFC\'ye 25 Ekim\'e kadar toplam 78 bin euro (340 bin TL) yetiştiricilik bedeli ödeyemezse her kulüp için 3\'er puan olmak üzere toplam 9 puanı silinecek.
Eski futbolculardan Banahene\'ye ödenmeyen 230 bin TL alacağı nedeniyle FIFA\'nın 8 Eylül\'de 3 puan silme cezası kestiği Karşıyaka\'da Futbol Federasyonu, bu cezayı puan tablosuna yansıtmıştı. Kulüp Lisans Kurulu\'nun yeşil-kırmızılılara lisans kriterlerini yerine getiremediği için 20 Eylül\'de kestiği 3 puan silme cezasının da önümüzdeki günlerde uygulanması bekleniyor. Karşıyaka\'nın bu cezaların üzerine Okan\'dan da ceza alması durumunda eksi 9 puana gerileme ihtimali bulunuyor. Kulübün önünde sırada Makukula, Ofoedu, Fall gibi eski futbolcuların alacak dosyaları da var. Haftalardır Başkan Mutlu Altuğ\'un görüştüğü öğrenilen fon şirketini bekleyen Karşıyaka\'nın ligde erken havlu atma ihtimali, camiayı ürkütüyor.
POTODA DA SIKINTI BİTMİYOR
Karşıyaka, futbol gibi basketbol şubesinde de mali sıkıntıyı aşamadı. Yönetim, 15 Ekim\'e kadar ödenmesi gereken transfer yasağının yaklaşık 700 bin TL tutarındaki ikinci taksidini yatıramadı. Transfer yasağının 1.5 milyon TL tutarındaki ilk taksitini karşılayan, 4 yabancıya da birer maaş ödemesi yapan sponsor Yaşar Holding\'in yönetime ikinci taksiti ödemeyeceğini daha önce bildirdiği öğrenildi. FIBA\'nın Pınar Karşıyaka\'ya bu nedenle yeniden transfer yasağı getirebileceği belirtildi. Sezon başından bu yana takımla çalışan Dustin Hogue\'un 100 bin dolar tutarındaki bonservisini de henüz ödeyemeyen Karşıyaka, ABD\'li basketbolcuyu cumartesi günü Galatasaray maçında da oynatamayacak. Ağustos, eylül ve ekim ayındaki maaşlarını alamayan kadrodaki yerli oyuncuların da sıkıntılı oldukları belirtildi. Karşıyaka\'da sıkıntılı durum nedeniyle basketbol şubesindeki 3 yönetici istifa etmişti.

 

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