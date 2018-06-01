Karşıyaka'da 9 imza birden

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele etmeye hazırlanan transfer yasaklısı Karşıyaka, iç transferde geçen hafta anlaştığı 9 futbolcunun son 3 sezondan kalan alacaklarını yönetimin kendi içinden oluşturduğu kaynakla kapatarak sözleşme imzaladı. Sözleşmesi biten isimlerden Onur, Cenk, Anıl, Battal, Bartu ve Arif\'in yanı sıra Fatih, Harun ve Mustafa Değirmenci\'yle mukavele yenilendi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki imza törenine futbolcuların yanı sıra Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, yöneticiler Cafer Aralı ile Mehmet Yaya, Sportif Direktör İsmet Arzuman ve Teknik Direktör Ufuk İskender de katıldı.

Turgay Büyükkarcı, Gökhan Şensan ve Hakan Çeliker\'in mali katkısıyla oyunculara nakit 2 milyon TL borç ödeyen Karşıyaka, bu parayla sözleşmesi süren kaleci Erhan\'ın geçen sezondan kalan alacağını da yatırdı. Sözleşme yenilenen futbolcular, alacaklarında 3\'te 1\'inden feragat etti. Yeşil-kırmızılılar, oluşturulan kaynakla kulüp personeli ve futbol takımının çalışanlarına da maaş ödemesi yaptı. Karşıyaka, iç transferde daha önce prensipte el sıkışılan Hakan\'la yeniden masaya oturacak. Yönetim, yine sözleşmesi biten Metin, Abdülhamit, Tayfun ve Mahmut\'la da anlaşma zemini ararken, Mustafa Aşan ise askerlik problemi nedeniyle 3. Lig\'de forma giyemeyecek.

Karşıyaka sezonu 15 Haziran\'da gençleri denemeye alarak açacak.

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