Karşıyaka zincir kıracak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta teknik direktör Mesut Toros yönetimindeki 4 haftada iç sahada oynadığı 2 maçı da kazanarak düşme hattından sıyrılan Karşıyaka, pazar günü Bergama Belediyespor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. Deplasmanda 12 maçtır kazanamayan Karşıyaka, Atatürk Stadı dışında son olarak geçen sezon 27 Ocak\'ta Silivrispor\'u 1-0 yendi. O maçın ardından geçen sezon çıktığı 7 deplasmanı da kaybederek 2\'nci Lig\'den düşen yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon da 5 deplasmanda 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak alt sıralarda kaldı.

Ligde geçen haftaya kadar düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi, Pazarspor\'u tek golle yenerek bu bölgeden sıyrılıp nefes aldı. Grupta 12 puan toplayan yeşil-kırmızılı ekip, 9 puanla 16\'ncı sıradaki Bergama\'ya deplasmanda yenildiği takdirde kendisini yeniden düşme barajında bulacak. Pazar galibiyetinin 50 bin TL olarak açıklanan primlerini maçın hemen ertesinde dağıtıp altyapı patentli takıma moral aşılayan yönetim, Bergama sınavı için de ekstra prim belirleyecek. Alternatif sıkıntısı yaşayan kadrosunda önemli eksikleri bulunan Karşıyaka\'da sakat Doğukan, Metin ile cezalı Arif görev yapamayacak.

ERDOĞAN\'A GÜVENİ TAM

Karşıyaka, 3 eksikle çıkacağı Bergama Belediyespor deplasmanında kalecisi Erdoğan\'a güveniyor. Sezon başında ayrılmak isteyen Erhan\'ın Altınordu\'ya satılmasıyla ilk kez profesyonel olarak eldivenleri eline geçirip bir daha çıkarmayan 20 yaşındaki file bekçisi, kısa sürede kalesinde güven verdi. Erdoğan, Pazarspor maçında skor 0-0 devem ederken 30\'uncu dakikada rakibin kullandığı penaltıyı köşeden çıkarıp galibiyette büyük pay sahibi oldu. Erdoğan\'ın yenik duruma düşmesini önleyip ateşlediği Karşıyaka, maçı Arif\'in tek golüyle kazanmayı başardı.

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