Karşıyaka voleybolda inançlı

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1\'nci Ligi A Grubu\'nda sezonun ilk maçında pazar günü evinde ligin yeni ekibi İzmir Büyükşehir Belediyespor\'la karşılaşacak Karşıyaka\'da Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, takıma güveninin tam olduğunu söyledi.

Geçen sezon olduğu gibi yine tamamı altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele edeceklerini belirten Ergüven, \"Antrenörümüz Tamer Çamlıbel ile yola devam ediyoruz. Teknik ekibe ve takıma inancımız tam. Bu yıl da bize büyük heyecan yaşatacaklarına eminiz\" dedi.

Bazı kesimlerden transfer yapmamaları nedeniyle eleştiriler aldıklarını söyleyen Serkan Ergüven, \"Transfer yapamadık değil yapmadık. Bu tamamen şube yönetimi olarak bizim ve teknik ekibimizin kararı. En büyük transferimiz maç tecrübemiz. Altyapımıza güvendiğimiz için takviye yapmadık. İç sahada 7 Şubat 2016\'dan bu yana yenilmedik. Taraftarımızın önündeki namağlup serimizi sürdürerek sezona 3 puanla başlamak istiyoruz. Büyük Karşıyaka taraftarının salonu dolduracağına inanıyoruz\" diye konuştu.