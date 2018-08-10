Karşıyaka vites yükseltti

İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Afyonkarahisar\'daki kampını sürdüren Karşıyaka, aynı gün içinde oynadığı 2 hazırlık maçını da kazandı. Daha önce çıktığı 5 özel maçın 4\'ünü kaybeden yeşil-kırmızılılar, önce Kağıthanespor\'u Ersagun ve Cenk\'in golleriyle 2-0 yendi. Kaf-Kaf bu mücadelenin ardından Körfezspor\'u da Doğukan\'ın tek golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Kampta bol bol hazırlık maçı oynayıp sezona başlamayı planlayan Karşıyaka, yarın Fatsa Belediyespor, 13 Ağustos Pazartesi günü Salihli Belediye, 15 Ağustos\'ta Elaziz Belediyespor, 17 Ağustos\'ta Edirnespor ve son olarak 19 Ağustos\'ta Manisaspor ile karşılaştıktan sonra aynı gün İzmir\'e dönecek.