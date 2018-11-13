Karşıyaka ve Bucaspor'a değişim yaradı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig\'de İzmir\'i temsil eden ve sezona oldukça kötü başlayan Karşıyaka ve Bucaspor, teknik direktör değişikliklerinin ardından çıkışa geçmeyi başarıp düşme potasından kurtuldu. Üçüncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Karşıyaka\'da 8\'inci haftada Aytekin Sümbül\'ün yerine dümene geçen deneyimli teknik adam Mesut Toros, takımın başında yer aldığı 5 maçta 8 puan toplamayı başardı. İlk olarak deplasmanda 2-2 sona eren Kızılcabölükspor sınavında saha kenarında yer alan Toros, Osmaniyespor ve Pazarspor müsabakalarından 1-0 galibiyetle ayrıldı. Sadece Ofspor\'a 2-0 kaybeden Toros\'un Karşıyaka\'sı geçen hafta Bergama Belediyespor deplasmanından son dakikada attığı golle 1-1\'lik beraberlikle döndü. Takımı son sırada 6 puanla devralan Mesut Toros, 12\'nci hafta itibarıyla 14 puanla Karşıyaka\'yı 14\'üncü sıraya yükseltti. Yeşil-kırmızılılarda Toros\'tan önce Ufuk İskender ve Aytekin Sümbül görev almıştı.

Bucaspor\'a da tıpkı Karşıyaka gibi teknik direktörlük değişikliği yaradı. Sezonun 6\'ncı haftasında Yüksel Kepoğlu\'nun yerine gelen genç çalıştırıcı Algun Erdem, Fırtına ile çıktığı ilk 3 maçı kaybetse de ardından takımı toparladı. Sarı-lacivertliler Algun Erdem yönetiminde son 3 müsabakasını kazanarak önemli bir seri yakaladı. 3 puanla son sıradayken Buca\'da göreve getirilen Erdem, 9 puan toplayıp averajla da olsa takımı tehlikeli bölgeden çıkardı. Karşıyaka\'nın çok daha iyi yerlere geleceğini söyleyen Mesut Toros, \"Sistemimizi oturtmaya başlıyoruz. Her geçen hafta daha pozitif bir görüntü ortaya koyacağız. Oyuncularımın performansından memnunum\" dedi.

Algun Erdem ise çok genç bir ekiple çalıştığını belirterek, \"Yaş ortalaması 18.2 olan bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Çocuklarımız daha fazla çalışacak. Maç maç ilerleyeceğiz. İnanıyorum güzel günler en kısa sürede gelecek\" yorumunu yaptı.

KSK, bu hafta evinde Çatalcaspor\'la oynayacak, Bucaspor ise 1461 Trabzon\'a konuk olacak.