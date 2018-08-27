Karşıyaka tatsız bitirdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele edecek Karşıyaka, sezon öncesi oynadığı son lig provasında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sökespor\'a deplasmanda 1-0 yenilirken 2 önemli oyuncusunu da sakat verdi.

Söke\'ye 2 saatlik yolculuk sonrası ayağının tozuyla maça çıkıp sahadan yenik ayrılan yeşil-kırmızılılarda ayak bileği burkulan Doğukan ile ayağından sakatlanan Arif mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

İki futbolunun durumu hafta içinde belli olacak. Karşıyaka, ligde pazar günü ilk maçta Van Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak. Van temsilcisinde Karşıyaka\'yı 2005 ve 2006 yıllarında 2 farkı dönemde çalıştıran teknik direktör Feyyaz Uçar görev yapıyor. Doğu temsilcisinin kadrosunda 2015-16 sezonunda Karşıyaka\'da oynayan Süper Lig\'in eski gol kralı Gökhan Ünal da forma giyiyor.

