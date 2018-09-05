Karşıyaka Sümbül'le imzaladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Karşıyaka, teknik direktörlük görevine getirilen Aytekin Sümbül\'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bucaspor\'da görev yapan 47 yaşındaki teknik adam için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Veki Gökhan Şensan, Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker, yöneticiler ve Sportif Direktör İsmet Arzuman katıldı. 47 yaşındaki Aytekin Sümbül\'ün yardımcılıklarını Ali Çalış, Uğur Yazıcı ve Hasan Arabacı yapacak. Sümbül, ligde cumartesi günü Düzcespor\'la oynanacak iç saha maçında takımın dümeninde yer alacak.

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