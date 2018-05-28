Karşıyaka stat arıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Ufuk İskender, sportif direktörlüğe ise İsmet Arzuman\'ı getirip iç transferde 10 futbolcuyla yeniden anlaşan Karşıyaka, maçlarını oynayacağı stat arayışına geçti.

Karşıyaka İlçe Stadı\'nın yerine yapılacak yeni stadın açılan davalar nedeniyle durdurulması nedeniyle yeşil-kırmızılılar, Alsancak Stadı\'nın yıkılmasından sonra maçlarını 1 yıl Yeni Buca Stadı, son 3 sezonda ise Atatürk Stadı\'nda oynadı. Karşıyaka, Atatürk Stadı\'nda 3 sezonda 2 kez küme düşme acısı yaşayıp 38 yıl sonra 3\'üncü Lig\'e döndü.

Taraftar desteğini artıracak stat arayan Karşıyaka, Bornova Stadı\'nda Göztepe ve Altınordu oynadığı için Menemen, Aliağa ve Tire alternatiflerini değerlendiriyor. Menemen Belediyesi, geçen yıl yenilediği stadı başka bir kulüple paylaşmaya soğuk bakıyor. Aliağa\'daki stadın şartları Karşıyaka\'ya uygun değil. Tire\'de yeni açılan 15 bin kapasiteli stadın da taraftar için uzaklık handikabı var. Tire, Karşıyaka\'ya 100 kilometre mesafede. Alternatif bulmaya çalışan Karşıyaka yönetimi, sezonun ikinci yarısında kapılarını yeniden açması beklenen Alsancak Stadı\'nı iç saha maçlarında kiralamak için de girişim yapmaya hazırlanıyor.

