Karşıyaka sırat köprüsünde

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta oynadığı 6 maçta yalnız 1 galibiyet alarak düşme hattının tek basamak üzerinde kalan Karşıyaka, 9 gün içinde 3 çok önemli karşılaşmaya çıkacak.

Bu hafta cumartesi günü alt sıralardaki en yakın rakibi, 4 puanla düşme hattındaki Altındağ Belediyespor\'u ağırlayacak 5 puanlı Karşıyaka, ardından 17 Ekim Çarşamba günü 11 puandaki zirve takipçisi Kızılcabölükspor\'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, zorlu periyodu 22 Ekim Pazartesi günü evinde Osmaniyespor\'la karşılaşarak tamamlayacak.

Öte yandan Onur\'un cezasının bittiği Karşıyaka\'da Mustafa Aşan\'ın 4 maçlık cezası, ligin 2\'nci haftasında Düzcespor sınavında köprücük kemiği kırılan Mustafa Değirmenci\'nin ise sakatlığı sürüyor.

