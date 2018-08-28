Karşıyaka sezonu Van'da açıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup maratonu için gün sayan Karşıyaka, sezona en uzak ve en zorlu deplasmanlardan biriyle başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak. İzmir\'e karayoluyla 1800 kilometre uzaklıktaki Van\'da güçlü rakibinin yanı sıra yükseklik farkı da Karşıyaka\'nın genç futbolcularını zorlayacak. Karşıyaka\'nın eski teknik direktörlerinden Feyyaz Uçar\'ın çalıştırdığı Van BŞB, yeni sezon öncesi Süper Lig gol kralı ünvanlı, yeşil-kırmızılıların eski golcüsü Gökhan Ünal da dahil birçok önemli transfer yaptı.

Van BŞB, Karşıyaka ayarında genç bir takımla evinde prova yapmak için geçtiğimiz hafta sonunda Manisaspor\'u özel maçta ağırladı. Elinde Mustafa Aşan hariç yalnız altyapı patentli futbolcular kalan Karşıyaka, yükseklik farkına alışmak için Van\'a 2 gün önceden gidecek. Yönetim ve teknik heyet, rakibine kış şartlarında konuk olmayacaklarını avantaj olarak görüyor.

Ayrıca İzmir temsilcisinde Sökespor\'la oynanan son hazırlık maçında sakatlanan Arif ve Doğukan\'ın yanı sıra 3 gündür antrenman yapamayan Cenk de maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

