Karşıyaka rotayı çizecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkış yakaladıktan sonra Sultanbeyli Belediyespor deplasmanındaki mağlubiyetle fren yapan Karşıyaka, ilk yarının son haftasında sıralamadaki yerini belirleyecek.

Cumartesi günü Atatürk Stadı\'nda Elaziz Belediyespor\'u ağırlayacak yeşil-kırmızılılar, 20 puanla 12\'nci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, Play-Off hattındaki Kızılcabölükspor\'un 4 puan gerisinde, düşme hattında yer alan Pazarspor\'un ise 5 puan üzerinde bulunuyor.

Sezona kötü başlayıp ilk 8 haftayı düşme hattında son sırada geçmesinin ardından toparlanan Karşıyaka, Elaziz\'i yenerse devreye Play-Off yarışında girecek. İzmir temsilcisi 19 puandaki rakip karşısında olası bir mağlubiyet durumunda ise alt sıralarda kalacak. Tüm hesaplarını taraftarı önünde kazanma parolasıyla yapan yeşil-kırmızılılarda cezalı Hakan Kuş\'un yerine ileri uçta gol umudu Bartu Umut olacak. Kadroda başka eksik futbolcu yer almıyor.