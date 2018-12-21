Karşıyaka projeyi Kocaoğlu'na götürdü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA\'da geçen ay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu ziyaret ederek tesisleşme konusunda destek sözü alan yönetim, hazırlanan yeni kamp merkezi projesini Kocaoğlu\'na sundu. Büyükşehir Belediyesi\'ndeki ziyarete Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, yöneticiler Hakan Çeliker ve Mehmet Yaya da katıldı. Kaf-Kaf\'ın içinde 18 suit oda bulunan Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ndeki kamp merkezi, fitness salonu, yemekhane, hobi odaları, eğitim ve konferans salonu, soyunma odaları, masaj odası, 500 kişilik kafeterya, 2196 kişilik antrenman izleme tribününden oluşacak.

İçinde suni çim sahanın yenilenmesi de bulunan proje kurullardan geçtikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin onayına sunulacak. Meclisten onay çıkması halinde yeşil-kırmızılıların projesine mali katkı sağlanacak. Sasalı\'da içinde 8 saha bulunan yeni bir tesis yapmak için de uzun süredir arayışları olan Karşıyaka yönetimi, geçtiğimiz günlerde İzmir Vali Erol Ayyıldız\'ı ziyaret ederek belirlenen yaklaşık 100 dönümlük 3 hazine arazisini talep etti. Vali Ayyıldız\'ın Kaf-Kaf\'ın talep dosyasını incelenmesi için Milli Emlak\'a ilettiği öğrenildi.

ÇİFTE TEŞEKKÜR

KARŞIYAKA yönetimi, stat için yapı kayıt belgesinin çıkmasını sağlayan Eski Ekonomi Bakanı, Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi ve altyapı tesisleri için destek sözü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na teşekkür etti. Yeşil-kırmızılılar, \"Yapı tahsis belgesi konusundaki çalışmalarımızın Dünya Karşıyakalılar Günü\'nde sonuçlanmasını sağlayan ve Avrupa Kupası maçımızı yerinde takip ederek takımımızı destekleyen Sayın Nihat Zeybekçi\'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz\" ve \"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu\'nu ziyaret ettik. Projelendirdiğimiz futbol altyapı tesislerinin gerçekleştirilebilmesi için onayını aldığımız Sayın Kocaoğlu\'na teşekkürlerimizi sunuyoruz\" açıklamalarını yaptı.

Kaf-Kaf, futbolda ikinci yarı hazırlıklarına yarın tesislerinde başlayacak.

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