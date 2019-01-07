Karşıyaka potada kendine geldi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde kendisi için ilk yarının son maçında Bahçeşehir Koleji\'ni 103-77 yenen Pınar Karşıyaka moral buldu. Rakibini geriden gelip farklı mağlup etmeyi başaran Kaf-Kaf, son 5 maçta 4 yenilgiyle üzdüğü taraftarının gönlünü aldı. Geçen hafta alınan ağır Anadolu Efes yenilgisi sonrası Gailius\'la yolları ayırıp Erdi\'yi kadro dışı bırakan kurmaylar, maç öncesi oyuncuların ortak isteğiyle takım kaptanını affedip sahaya sürdü.

Bu skorla 14 haftada 6 galibiyete ulaşan Karşıyaka, devreyi Play-Off hattında tamamlayıp Türkiye Kupası\'na katılabilmek için son hafta Bahçeşehir, Darüşşafaka ve Büyükçekmece\'nin alacağı skorları bekleyecek. Gailius\'un ayrılması, topun ağzında olan Chatman\'ın sakatlığıyla parkeye 3 yabancıyla çıkan Karşıyaka\'da kritik galibiyetle rahat bir nefes alan Antrenör Özhan Çıvgın, \"3 yabancı, 5 yabancı fark etmez. Önemli olan bizim sahada mücadele etmemiz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık\" dedi.

BİRKAN\'DAN DUYGUSAL MESAJ

ANADOLU Efes\'ten kiralanıp Bahçeşehir maçında 7 yıl sonra ilk kez yeşil-kırmızılı formayı sırtına geçiren Birkan Batuk, sosyal medya hesabında taraftara yönelik bir mesaj paylaştı. İlk maçını 11 sayıyla tamamlayan Birkan, \"İnsan ne kadar büyürse büyüsün içindeki çocuğu bir yerlerde yaşatmaya devam ediyor. Bu salonda çok güzel anılarım olmuştu. Sonrasında hayat bizi farklı noktalara götürdü. Ama yıllar sonra dönüp sahaya ilk adımı attığımda kaldığımız yerden nasıl da devam edebileceğimizi gördüm. Bana gösterdiğiniz ilgi ve desteğe minnettarım. Buraya yaklaşık 5 aydır doğru düzgün şans bulamamış bir oyuncu olarak geldim ama siz 2 günde sevginizle beni ayağa kaldırdınız. Tam da buna ihtiyacım vardı. Sözüm söz, hiçbir maçtan terimin son damlasına kadar akıtmadan çıkmayacağım. Çok karakterli bir takımımız var, el ele verip bu camiayı daha yükseklere taşıyacağız. Siz yeter ki bize inanın. Bana kim olduğumu hatırlattığınız ve bana güvendiğiniz için teşekkürler büyük Karşıyaka taraftarı mesajını yazdı.

TRANSFER İÇİN YOĞUN TRAFİK

PINAR Karşıyaka Birkan Batuk\'u kiralarken FIBA ve Basketbol Federasyonu arasında mekik dokudu. Birkan için Anadolu Efes\'le Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar anlaştı. Oyuncunun yıllık ücretinin büyük kısmını Anadolu Efes\'in ödemesi konusunda anlaşmaya varıldı. Yabancı transferindeki engeli kaldırmaya çalışan Kaf-Kaf\'ta Selim Çınar, FIBA\'dan onay yazısı alarak Federasyon\'la temas kurdu. Son 3 yıldır transfer yasaklısı kulüplerin kiralık oyuncu almasına izin vermeyen Federasyon, FIBA\'dan alınan onayla Karşıyaka\'ya bu hakkı tanıdı. Yeşil-kırmızılılar, yasağı tamamen kaldırıp yabancı uzun forvet almak için de girişimleri sürdürüyor.