Karşıyaka pes etmiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve son olarak Bergama Belediyespor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönen Karşıyaka bu sezon 3\'üncü kez uzatma dakikalarında rakip fileleri sarsarak sahadan mutlu ayrıldı. Yeşil-kırmızılı ekip 4\'üncü haftadaki Alibeyköy deplasmanında Doğukan\'ın 90+4\'üncü dakikada attığı müthiş frikik golüyle 2-2\'lik beraberliği yakalayıp evine 1 puanla döndü.

Karşıyaka, 8\'inci haftadaki Kızılcabölükspor deplasmanında yine 90+4\'üncü dakikada bu kez Cenk\'in kafa golüyle skoru 2-2\'ye getirerek rakibine yenilmekten kurtuldu.

Karşıyaka son olarak 85 dakika 10 kişi oynadığı Bergama deplasmanında 88\'inci dakikada geriye düşmesinde rağmen 90+2\'nci dakikada Hakan Kuş\'un golüyle bir kez daha yenik durumdan dönerek pes etmeyen bir takım olduğunu gösterdi. Karşıyaka\'da, uzatma dakikalarının oynandığı anlarda attığı 3 golle rakiplerinin galibiyet sevinci yaşamasına engel olarak hanesine 3 puan yazdırdı. Öte yandan Karşıyaka\'da kırmızı kart cezalısı sağ bek Anıl ve sarı kart cezalısı stoper Cenk, cumartesi günü iç sahada oynanacak Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Arif\'in cezası biterken, Doğukan ile Harun\'un tedavileri sürüyor.

