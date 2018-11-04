Karşıyaka-Pazarspor: 1-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Muhammed Yıldız (xx), Mehmet Özer (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xx), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (xxx) (Dk. 78 Battal xx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xxxx), Fatih (xx), Harun (xx) (Dk. 86 Namık), Doğukan (xx) (Dk. 19 Özgür xx), Hakan (xx)

PAZARSPOR: Ceyhun (x) - Tamer (xx), Uğur (x), Ömer (xx), Mert (xx), Maksut (x), Muhammed Emin (xx), Sinan (xx) (Dk. 82 Kadir), Mehmet (x) (Dk. 46 Can x), Soner (x) (Dk. 67 Oğuzhan x), Ozan (x)

GOL: Dk. 62 Arif (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Arif, Mustafa Aşan, Özgür (Karşıyaka), Tamer, Ceyhun, Muhammed Emin, Ömer Serbest (Pazarspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Karşıyaka, 11\'inci hafta mücadelesinde evinde Pazarspor\'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekibin golünü 62\'nci dakikada Arif kaydetti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, 12 puana ulaşıp düşme hattından kurtulurken, Pazarspor 11 puanda kaldı.

5\'inci dakikada konuk ekip atağında sağdan ceza sahasına giren Sinan\'ın vuruşunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi.

20\'nci dakikada Karşıyaka\'dan Hakan sağdan ortaladı, müsait pozisyondaki Onur\'un şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30\'uncu dakikada Metin\'in hatasında kontratağa çıkan Pazarspor\'da Sinan\'ı ceza sahasında Arif indirince hakem penaltı kararı verdi. Soner\'in penaltı atışında kaleci Erdoğan topu köşeden uzanarak çıkardı.

41\'inci dakikada Mustafa Aşan\'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Hakan\'ın yerden şutunda kaleci topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

53\'üncü dakikada Pazarspor\'dan Soner kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta yolladı.

57\'nci dakikada Harun\'un pasıyla sol çizgiden ceza sahasına giren Onur\'un sert şutunda kaleci ayağıyla topu çeldi.

61\'inci dakikada Mustafa Aşan kaptığı topla ceza yayı üzerinden sert vurdu kaleci meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

62\'nci dakikada Karşıyaka golü buldu. Arif ceza sahası dışında buluştuğu topla rakiplerinden sıyrılarak meşin yuvarlağı yerden kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi: 1-0.

83\'üncü dakikada Karşıyakalı Hakan sağ çaprazdan müthiş vurdu, kaleci aynı güzellikte topu kornere çeldi.

89\'uncu dakikada Battal frikikten kaleyi düşündü, top üst ağlarda kaldı.

90\'ıncı dakikada konuk ekipten Ozan\'ın, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erdoğan\'ın üzerinden aşırttığı topu Cenk çizgiden çıkardı.

Karşıyaka maçtan 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı.