Karşıyaka nefes aldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk yarıyı 21 puanla 13\'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka, Van Büyükşehir Belediyespor\'la yapacağı ikinci devrenin ilk maçını taraftarından yoksun oynamaktan kurtuldu. Bu sezon Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) 4 kez kötü ve çirkin tezahürat cezası alıp seyircisiz oynamanın sınırına gelen yeşil-kırmızılılarda geçen hafta yönetimin ve taraftarın, \"Küfürsüz tezahürat\" çağrıları yanıt buldu.

Taraftarlar, iç sahadaki son Elaziz Belediyespor sınavında tribünde toplu halde kötü ve çirkin tezahürat yapmamaya özen gösterirken İzmir ekibi PFDK\'ya sevk edilmedi. Devrenin açılış maçında Van BŞB\'yi ağırlayacak Karşıyaka, verilen 1 haftalık iznin ardından antrenmanlara cumartesi günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde başlayacak.

Transfer yasaklısı Karşıyaka\'nın devre arasında U19 takımından bazı oyuncuları da A takımda denemesi bekleniyor.