Karşıyaka mutlu döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta alt sıralardaki rakibi Bergama Belediyespor\'la 90\'ıncı dakikada Hakan\'ın attığı golle 1-1 berabere kalan Karşıyaka sonuca galibiyet kadar sevindi. Teknik direktör Mesut Toros, maçın 8\'inci dakikasında Anıl\'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldıklarını ve maçın neredeyse tamamını 1 kişi eksik oynadıklarını söyledi. \"Oyuncularımı kutluyorum\" diyen Toros, \"Deplasmanda herkes büyük bir özveriyle mücadele etti. Bu şartlarda alınan 1 puan çok önemli, galibiyet kadar değerli\" dedi.

Bergama Belediyespor\'un rakipleri olduğunu vurgulayan Mesut Toros, \"Kaybetmemek çok önemliydi. Haklı bir kırmızı kart gördük. Buna rağmen gardımızı düşürmedik. Yenilgiyi kabullenmeyen oyuncularım son dakikada golü attı. Artık sistemimiz ve düşüncelerimiz takıma oturmaya başladı. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum\" yorumunu yaptı.

İzmir ekibi, 17 Kasım Cumartesi günü evinde Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor\'la kozlarını paylaşacak.