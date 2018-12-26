Karşıyaka kenetlendi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'de tarihi borç yükü ve altyapı oyuncularından kurulu kadroyla ayakta kalma savaşı veren Karşıyaka\'da 20 Ocak\'ta oynanacak Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi takıma mali katkı sağlamak için başlatılan hatıra bileti kampanyasına destek büyüyor. Takımın eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Süper Lig\'deki Akhisarspor\'un çalıştırıcısı Cihat Arslan\'ın 200 bilet alarak ateşini yaktığı kampanyada taraftarın aldıkları hariç şimdiye kadar toplu olarak 1600\'ün üzerinde bilet satıldı. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kaf-Kaf\'a destek kampanyası için oğlu Hamza\'yla birlikte Karşıyaka eşortmanlarını sırtına geçirip yeşil-kırmızılı atkı açarak, taraftara yönelik, \"Oradaydım diyebilmek için biletini al, takımına sahip çık\" videosu gönderdi.

Kampanyaya Atatürk Organize Sanayisi 800 adet, eski yöneticilerden Azat Yeşil 500 adet, Osman Avcı 100 adetle destek verdi. Tanesi 25 TL olan biletlerden 15 bin adet satılması planlanıyor. Biletler kulübün lisanslı ürün mağazalarında da satılıyor. Kaf-Kaf, kampanya kapsamında yarın 3 yarışmacı takımdaki A takım sporcularıyla birlikte Folkart Gallery\'deki Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Sergisi\'ni ziyaret edecek.

31 Mart\'taki yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarından katkı bekleyen Karşıyaka, eski sporcu ve antrenörlerinin de biletlerden almasını istiyor. Karşıyaka Başkan Vekili Gökhan Şensan, \"Karşıyaka ve Çiğli Belediyesi\'nin kampanyaya duyarsız kalmayacağı düşünüyorum. Yönetim olarak bugüne kadar kendi gücümüzle geldik. Bize verilen desteklerle önümüzü daha rahat görme fırsatını bulacağız\" dedi.