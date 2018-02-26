Karşıyaka kahroluyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta üst üste 4. yenilgisini öne geçtiği Pendikspor deplasmanında 3-1\'lik sonuçla alan Karşıyaka, her geçen hafta kurtuluş umutlarını azaltıyor. Bu sezon borçları nedeniyle ilk yarıda 6 puanı silinen, 30 puanının daha silinmesinin ise son anda önüne geçen Kaf-Kaf, sahadaki kötü gidişe çare bulamıyor. Transfer yasaklısı kadrosundan devre arasında 2 önemli yıldızını da elinden kaçıran, sakatlık ve cezalarla son Pendik deplasmanına 16 altyapı patentli oyuncuyla çıkmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılar, şansını çok azalttı. Karşıyaka, ligin son 10 maçı öncesi düşme hattının üzerindeki rakiplerden Fethiyespor\'un 6, Kahramanmaraşspor\'un ise 11 puan gerisine düştü.

Son olarak Süper Lig\'de Akhisarspor\'u çalıştırdıktan sonra zor dönemde kurtarıcı olarak döndüğü eski kulübünde beklediği çıkışı yakalayamayan Teknik Direktör Cihat Arslan, \"Son 4 maçta en çok Pendik deplasmanını kaybettiğimize üzüldüm\" dedi. Kazanabilecekleri maçı rakibe verdiklerini söyleyen Arslan, \"Hakemler kötü ama biz rakibi, topu bırakıp tüm uyarılarıma rağmen hakemle uğraştık. Biz kötü bir takım değiliz ama sahada en iyi oyuncum en genç oyuncumdu. En güvendiğimiz isimler en çok hatayı yapınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Kadro derinliği açısından en çaresiz maçımızı oynadık. Ancak ben ümidimi kaybetmedim. Tek galibiyet bile tabloyu değiştirebilir\" dedi.

SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

KARŞIYAKA\'da eski kulüpleri Bucaspor ve Altınordu\'ya yetiştiricilek bedeli ödenerek 13 Şubat\'ta altyapıdan profesyonel yapılan 19 yaşındaki Doğukan İnci, Pendik deplasmanında ilkleri yaşadı. Daha önce son 2 maçta sonradan oyuna giren, kariyerinde ilk kez 11\'de sahaya çıkan Doğukan, ilk profesyonel golünü de Pendikspor\'a attı. Doğukan, geçen hafta Hacettepe karşısında da asist yapmıştı.