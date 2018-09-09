Karşıyaka kahroldu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e 38 yıl sonra düştüğü sezona Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanındaki beraberlikle başlayan Karşıyaka, taraftarıyla buluştuğu Düzcespor maçında beraberliğe üzülecekken sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mustafa Aşan hariç tamamı altyapı patentli isimlerden oluşan kadroyla ayakta kalmaya çalışan İzmir ekibinde, Mustafa Değirmenci\'nin köprücük kemiğinin kırılması da moralleri iyice alt üst etti. Atatürk Stadı\'na koşan 3 binin üzerinde taraftarına kavuştuğu maçta ilk yarıda bir şutu direkten dönen, devre biterken 45+2\'nci dakikada golü kalesinde gören Karşıyaka, ikinci yarıda hedefi bir türlü bulamadı.

Düzcespor önünde ikinci yarıda tek kale oynayan yeşil-kırmızılıların gençleri, Hakan, Battal, Mahir, Doğukan ve Cenk\'le birçok net pozisyonu cömertçe harcayıp sahadan puansız ayrıldı. Karşıyaka\'da 49\'uncu dakikada yerde kalıp ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Değirmenci\'nin yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz belirsiz.

Van dönüşü hafta içinde sürpriz bir şekilde Ufuk İskender\'le yollarını ayırıp teknik direktörlüğe Aytekin Sümbül\'ü getiren Karşıyaka, yeni hocası yönetiminde de galibiyet hasretini sürdürdü. Geçen sezon son 4 maçı kaybeden İzmir ekibinin 3 puan hasreti toplamda 6 maça çıktı.

SÜMBÜL: \"8 NET FIRSATI KAÇIRDIK\"

Evinde Düzcespor\'a tek golle mağlup olan Karşıyaka\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, 8 net gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyledi. Altı pas üzerinde iki kafa vuruşunun gol olmadığını, kaleci ile karşı karşıya pozisyonlarda son vuruşları yapamadıklarını belirten Sümbül, \"Kaçırdıklarımızdan çok yediğimiz basit gol beni üzdü. Ancak her şeye rağmen onurlu bir mücadele gösterip, başımız dik soyunma odasına girdik. Taraftarımız da takımı alkışladı. Eksiklerimizi giderip oyuncularımızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkaracağız\" diye konuştu.