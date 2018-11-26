Karşıyaka kabustan çıktı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta deplasmanda Yeni Orduspor\'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alan Karşıyaka, son haftalarda yakaladığı çıkışla küme düşme korkusunu üzerinden iyice attı.

Ligde 7 ve 8\'inci haftayı son sırada, 10\'uncu haftayı ise düşme hattında geçirerek taraftarını tedirgin eden yeşil-kırmızılılar, son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14\'üncü haftayı 17 puanla 12\'nci sırada tamamladı. Play-Off hattının 5 puan gerisinde, düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Karşıyaka, ilk yarının son 3 maçında Adıyaman 1954, Sultanbeyli Belediyespor (D) ve Elaziz Belediyespor\'la karşılaşacak.

İzmir dışındaki son galibiyetini geçen sezon TFF 2\'nci Lig\'de 27 Ocak\'ta Silivrispor deplasmanında alan İzmir temsilcisi, dün Yeni Orduspor\'u yenerek tam 303 gün sonra deplasmandan 3 puanla döndü. Karşıyaka\'da bu sezon ilk golünü kaydeden kaptan Mustafa Aşan, sarı kart cezalısı durumuna düşerken, ilk yarının sonunda sol üst adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Onur\'un çekilen MR\'ında zorlanma ve ödem tespit edildi. Onur\'un ve tedavisi devam eden forvet Doğukan\'ın durumları hafta içinde netlik kazanacak. Bu arada forvet Battal\'ın teknik heyetin tercihi nedeniyle Ordu\'ya götürülmediği öğrenildi.

MESUT TOROS RÜZGARI

Karşıyaka\'da bu sezon Ufuk İskender ve Aytekin Sümbül\'ün ardından üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Mesut Toros, takımın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 5 puanda aldığı Karşıyaka\'yı 17 puana taşıdı. Yeni Orduspor galibiyeti sonrası, \"Çocuklar çok iyi iş çıkardı\" diyen teknik patron Toros, \"Rakibi iyi analiz etmiştik, defanstaki sıkıntılarını biliyorduk. Dersimizi çalıştık. Önde baskı yaparak kapacağımız toplarla pozisyon bulacağımızı tahmin ediyorduk\" dedi.

Genç ve yetenekli oyunculara sahip olduklarını belirten deneyimli teknik adam, \"Çocukların özgüvenleri yerine geldi. Bu takıma çok inanıyorum ve güveniyorum. Aramızda çok kuvvetli bir bağ oluştu. Hepsi yetenekli çocuklar. Futbol psikoloji işi. Futbolcu 35 yaşında da olsa çocuktur. Onlarla birebir ve grup halinde konuşmalar yapıyoruz. Neler istediğimizi, gelecekle ilgili planlarımızı anlatıyoruz. Oyuncu hocasına inandığında sahada her şeyini veriyor ve üzerine katarak ilerliyor\" yorumu yaptı.