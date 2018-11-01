Karşıyaka Işıl'ı andı

İZMİR, (DHA) -

TÜRKİYE\'nin en köklü spor kulüplerinden olan Karşıyaka, 106\'ncı kuruluş yıl dönümünde kulübün kurucu başkanı olan Zühtü Işıl\'ı andı. Işıl\'ın Örnekköy Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen törene Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker, Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ve taraftarlar katıldı.

1 Kasım 1912\'de temelleri atılan ve 100 yılı geride bırakan sayılı kulüplerden olan Karşıyaka, o dönem İzmir\'de Türklerin kurduğu ilk spor kulübü olma özelliği de taşıyor. Yeşil-kırmızılılarda yönetim, genişletilmiş divan kurulu toplantısında divan üyelerine kulübün son durumuyla ilgili bilgi verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borcu taksitlendirmesini yatıran yönetim, futbol takımına da ödeme yaptı.

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