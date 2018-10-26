Karşıyaka ilklerin peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 2 maçı 4 puanla geçerek düşme hattından sıyrılan Karşıyaka, yarın Ofspor deplasmanında hem sezonun ilk deplasman galibiyetini almaya hem de ilk kez seri yakalamaya çalışacak.

Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı\'ndaki karşılaşma saat 13.00\'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan\'ın 4 maçlık cezası biterken, sakatlıktan çıkıp henüz hazır durumda olmayan Mustafa Değirmenci dışında eksik oyuncu ise bulunmuyor.

Grupta halen 9 puanla düşme barajının 1 puan üzerinde bulunan, acilen alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İzmir temsilcisi, şimdiye kadar çıktığı 4 deplasman sınavında 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Trabzon temsilcisi Ofspor\'un ise 10 puanı bulunuyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, iyi bir hava yakaladıklarını belirterek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.