Karşıyaka ilk peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta pazar günü deplasmanda Play-Off hattındaki Yeni Orduspor\'la karşılaşacak Karşıyaka, bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Yeşil-kırmızılı takım gurbette şimdiye kadar çıktığı 6 maçta 4 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Evinden uzakta 3 puan sevinci yaşayamayan İzmir temsilcisi, bu kez taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Teknik direktör Mesut Toros, \"Biliyoruz ki her maç final. Biliyoruz ki zorluklar var. Ama biz büyük bir camia ve aileyiz. İnandığımız bu yolda sonuna kadar yürekli mücadelemize devam edeceğiz\" sözleriyle oyuncularına olan güvenini vurguladı. Karşıyaka\'da sakat Doğukan dışında eksik yok.