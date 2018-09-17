Karşıyaka için 3 puandan fazlası

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SON 3 yılda 2 kez küme düştükten sonra TFF 3. Lig 2. Grup\'a Van deplasmanındaki beraberlikle başlayan, ardından yeni teknik patronu Aytekin Sümbül yönetimindeki ilk maçta evinde birçok fırsatı harcayıp Düzcespor\'a mağlup olan Karşıyaka, Kemerspor 2003\'ü geriden gelip 2-1 yenerek moral buldu. Geçen sezon son dakika golleriyle 8 maç üst üste mağlup olarak küme düşen Kaf-Kaf\'ın Mustafa Aşan hariç tamamı altyapı patentli kadrosu, bu galibiyetle büyük özgüven kazandı. Tarihi borç yükü ve transfer yasağıyla yok olmama savaşı veren yeşil-kırmızılılarda genç futbolcuların geriden gelip mağlubiyeti kabul etmemesi, camiaya da büyük moral oldu. Hafta içinde de Türkiye Kupası\'nda Nazilli Belediyespor\'a yenilen Kaf-Kaf, 7 maç sonra galibiyetle tanışırken taraftar da 90 dakika sonrası genç futbolcuları bağrına bastı.

Galibiyeti değerlendirirken, \"Başka Karşıyaka yok\" mesajını veren teknik direktör Aytekin Sümbül, \"Düzce maçının bir yansıması oldu. Yine ilk yarıda yarım pozisyondan gol yedik. Ürettikleri bir şey yoktu. Bu sefer yakaladıklarımızı attık. Oyun planımızı, taktiğimizi sahaya istediğimiz gibi yansıttık. Çok pozisyon ürettik ve neticeyi bulduk. Galip gelmek güzel bir duygu ama oyunsal anlamda, güç anlamında eksiklerimiz var. Bunları da yerine getirip çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Taraftarımız hem yönetime, hem tek tek oyunculara, hem takıma sahip çıkıp bütün içinde olmalı. Başka Karşıyaka yok. Elimizde başka bir oyuncu grubumuz da yok. Herkes Karşıyaka\'ya sahip çıksın. Doğru işler yapıyoruz. Çok çalışmaktan başka çaremiz yok ve çok çalışıyoruz. Unutulan isimleri geri kazanıyoruz ama daha yolun başındayız\" dedi.

SON UMUT

KARŞIYAKA\'da kulüp tarihinde aynı aileden 4\'üncü futbolcu olarak forma giyen Bartu Umut, Kemerspor maçında sonradan oyuna girip tabelayı değiştirirdi, takımına hayati öneme sahip 3 puanı getirip ayağa kaldırdı. Bartu\'nun yine forvet olan babası Recep Umut, oğlu gibi altyapıdan yetiştiği yeşil-kırmızılılarda futbol kariyerinde 9 sezon forma giyerek şampiyonluklar yaşadı. Kulüpte farklı dönemlerde antrenör olarak da çalışan Umut, son olarak geçen sezon oğlunun forma giydiği kadroya antrenörlük yaptı.

Recep Umut\'un amcası Nihat Umut, Kaf-Kaf\'ta bir dönemi yeğeniyle 8 sezon oynayıp kulüp tarihinin en önemli futbolcularından biri oldu. Nihat Umut\'un oğlu Emrah Umut da altyapıdan yetişip 5 sezon takımda görev yaptı. Emrah, yeşil-kırmızılılardan Galatasaray\'a transfer oldu. Ailesinin son futbolcu ferdi olarak 2013\'te altyapıdan profesyonel olan 24 yaşındaki Bartu, yıllardır yedek kalmasına rağmen pes etmedi. 67\'nci dakikada oyuna giren genç futbolcu attığı golün yanı sıra penaltı yaptırıp galibiyetin mimarı oldu.