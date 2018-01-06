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Spor

Karşıyaka hücumda çöktü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

06 Ocak 2018 16:08

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta önce alacakları için Futbol Federasyonu\'na başvurduktan sonra serbest kalan Can Erdem\'i, ardından ayrılma kararı verip Nazilli Belediyespor\'a transfer olan Ali Say\'ı kaybeden Karşıyaka, hücum hattında ağır yara aldı.
Grupta düşme hattında yer alan transfer yasaklısı takımın ilk yarıda 17 maçta attığı 19 golün 11\'ini kaydeden Can-Ali ikilisi gitti. Yeşil-kırmızılılarda sezonun ilk yarısında 4 gol atan Mahmut ile 1 kez ağları sarsan Abdülhamit de paralarını tahsil edemeyince serbest kalma hakkı elde etti. 
Yönetimin bir miktar ödeme ve zamlı yeni sözleşme sözü verdiği ikili, Antalya kampına takımla birlikte katıldı. Mahmut ve Abdülhamit, bu hafta içinde ödeme sözü yerine getirilmezse sözleşmelerini feshederek Karşıyaka\'ya veda edecek. Yıldızlarını tek tek kaybeden Kaf-Kaf\'ta yönetimin istifa kararı verip 20 Ocak\'a olağanüstü kongre tarihi almasının ardından belirsizlik hakim. Şirketleşme projesinde Hollandalı, Rus ve Türk firmalarla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Karşıyaka\'da kulübe talip olan camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu, eski başkanlardan Hasan Denizkurdu\'yla pazartesi günü buluşacak.  

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