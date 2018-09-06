Karşıyaka hasreti bitirecek

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta ilk hafta Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanından 1 puanla döndükten sonra teknik direktör Ufuk İskender\'le yollarını yönetim, takım ve çalışanlarla yaşadığı tartışmalar nedeniyle ayıran Karşıyaka, cumartesi günü Düzcespor\'u yenerek 154 günlük galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Teknik direktörlük görevine Aytekin Sümbül\'ü getiren Karşıyaka, son galibiyetini geçen sezon 2. Lig\'de 8 Nisan\'da oynanan derbide Altay\'ı 2-1 yenerek aldı.

O tarihten sonra Cihat Arslan, Erol Özgür ve Ufuk İskender yönetiminde toplam 5 resmi maç oynayan Karşıyaka, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde etti. Sezona yaşadığı hareketli günlerle giren yeşil-kırmızılılar, taraftarlarının desteğiyle Atatürk Stadı\'ndaki sezonun ilk maçında Düzcespor\'u mağlup ederek yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde Aytekin Sümbül yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

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