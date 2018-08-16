Karşıyaka Harun'la güldü

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta sezona Afyon kampında hazırlanan Karşıyaka, kamptaki 5\'inci hazırlık maçında Serik Belediyespor\'u Harun\'un tek golüyle 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılarda daha önce kampta Fatsa Belediyespor karşısında da gol atıp takımını yenilgiden kurtaran 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansıyla alkış aldı. Mücadeleyi kampı ziyaret eden Başkan Vekili Gökhan Şensan, yöneticiler Ziyanur Hasbay ve Ahmet Yimsek de izledi. Şensan, Sportif Direktör İsmet Arzuman, Teknik Direktör Ufuk İskender ve futbolcularla da toplantı yaptı.