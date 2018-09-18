Karşıyaka hakkını arıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İzmir\'de yeni stat talebini ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen kentin stadyum konusunda en mağdur temsilcisi olarak kalan Karşıyaka, kaybettiği gelirlerini istiyor.

Karşıyaka\'da Yalı\'daki İlçe Stadı\'nın yerine inşa edilmesi planlanan yeni stat için yapılan ikinci ihale de açılan davalar sonrası geçtiğimiz temmuz ayında iptal edilirken kulüp, stadına bir türlü kavuşamamasının yanında bu alandaki büyük gelirinden de oldu. Stadın 28 Ocak 2014\'te yapılan ilk ihalesi sonrası inşaat için Karşıyaka\'nın 2010\'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü\'nden 10 yıllığına kiraladığı mevcut İlçe Stadı ve kulübün Yalı Tesisleri 2015 yazında yıkıldı.

Karşıyaka, stat ve kulüp binasının da yer aldığı ilçenin en merkezi yerindeki arazisinde 3\'ü açık 1\'i kapalı 4 tenis kortu, voleybol salonu, yelken tesisleri ve kayıkhane, 3 adet sosyal tesis ile tartan pistten oldu. Tesislerin yıkılmasıyla son yıllarda büyük gelirden olduklarını söyleyen başkan vekili Gökhan Şensan, \"Kulüp binası taşındı. Salon ve kortlardaki spor okulu gelirlerimiz gitti. Voleybolda arkasında holdingler olan rakiplerimiz ligden çekilirken biz salon yıkılınca altyapı için kurumlardan destek almadan camia olarak el birliğiyle yaptığımız Çiğli Tesisleri\'ndeki yeni salonu henüz bitirdik. Kullandığımız tenis kortlarına kira ödüyoruz. Yelken tesisleri için her yıl 150 bin TL ecrimisil yatırıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Binlerce gence spor yaptırdıklarını, halen farklı branşlarda 22 milli sporcuları olduğunu söyleyen Gökhan Şensan, \"Bir an önce yeni stadımıza kavuşmayı bekliyoruz. Ama stadımız yapılana kadar mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

Kurumlardan katkı almadan borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan 106 yıllık kulübün durumunu geçen yıl kendileri gibi TFF 2\'nci Lig\'den düştükten sonra borçları yüzünden 2 kategori birden indirilip Süper Amatör Lig\'e de eksi 9 puanla başlayan Mersin İdmanyurdu\'yla kıyaslayan Şensan, \"Biz de aynı olabilirdik. Geçen sezon başında 6 puanımız silindi. 12 puanın silinmesine taraftarımız, 24 puanın daha silinip üstene amatöre düşürülmemize de Ocak ayında göreve gelen yönetimimiz engel oldu. Tek başına ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka\'ya bu savaşta destek verilmeli\" dedi.

