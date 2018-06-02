Karşıyaka frene basmayacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi eski futbolcularından Banahene\'nin alacağı nedeniyle FIFA\'dan gelecek küme düşürme cezasını bertaraf edip, teknik heyet ve futbol yönetimini belirledikten sonra 9 isimle sözleşme yenileyen Karşıyaka, hafta içinde iç transferi sürdürecek.

Kaf-Kaf, sözleşmeleri biten Abdülhamit ve Metin\'le pazartesi günü, Tayfun\'la ise çarşamba görüşmeyi planlıyor. Sözleşme imzaladığı 9 futbolcuyu indirim yapmaya ikna ederek kendi içinden oluşturduğu kaynakla alacaklarını kapatan, yeni sezon ücretlerini de 3. Lig seviyesine getirip maaşa bağlayan yönetim, bu isimleri de kadroda tutup fire vermemeyi planlıyor.