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Spor

Karşıyaka frene basmayacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

02 Haziran 2018 17:31

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi eski futbolcularından Banahene\'nin alacağı nedeniyle FIFA\'dan gelecek küme düşürme cezasını bertaraf edip, teknik heyet ve futbol yönetimini belirledikten sonra 9 isimle sözleşme yenileyen Karşıyaka, hafta içinde iç transferi sürdürecek.
Kaf-Kaf, sözleşmeleri biten Abdülhamit ve Metin\'le pazartesi günü, Tayfun\'la ise çarşamba görüşmeyi planlıyor. Sözleşme imzaladığı 9 futbolcuyu indirim yapmaya ikna ederek kendi içinden oluşturduğu kaynakla alacaklarını kapatan, yeni sezon ücretlerini de 3. Lig seviyesine getirip maaşa bağlayan yönetim, bu isimleri de kadroda tutup fire vermemeyi planlıyor.

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