Karşıyaka Folkart'la devam

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

KARŞIYAKA, yeni sezonda TFF 3\'üncü Lig\'de de Folkart\'ın göğüs reklamını formasında taşıyacak. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı ve Başkan Vekili Gökhan Şensan, geçen sezon kulübe 250 bin TL + KDV tutarındaki forma reklamının yanı sıra şubat ayında 2 milyon 325 bin TL nakit katkı sağlayıp eski futbolculardan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho\'nun alacakları nedeniyle FIFA\'dan gelen 18 puan silme cezasından kurtaran Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak\'ı ziyaret etti. Mesut Sancak\'ı Karşıyaka Spor Kulübü\'ne kongre üyesi yapan Büyükkarcı ve Şensan, üyelik kartını kendisine teslim etti.

Kulüpte geçen sezon önce futbol, ardından basketbol şubesini şirketleştirmek için talip olan Sancak\'a destekleri için teşekkür eden Turgay Büyükkarcı, \"Bu ateşi yakıp destek olmasaydınız Karşıyaka şu an çok daha karanlık bir tablo içinde amatöre düşmüş olabilirdi. Yeni sezonda futbol takımımızın formasında Folkart reklamını taşımayı sürdüreceğiz\" dedi.

Büyükkarcı ve Şensan\'a jestleri için teşekkür eden Mesut Sancak, Karşıyaka\'ya olan yatırım ilgisinin sürdüğünü belirtti. Sancak, kulüpte basketbol şubesinin 20 yıllık isim sponsoru Yaşar Holding\'in sponsorluğa devam etme isteğinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek Karşıyaka\'ya destek olmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı.

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