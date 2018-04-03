T24 LogoT24 Logo
Spor

Karşıyaka Final Four peşinde

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, yarın İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak

03 Nisan 2018 14:14

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, yarın İspanya\'da UCAM Murcia\'ya konuk olacak. Palacio de los Deportes\'teki maç saat 21.30\'da başlayacak. Pınar Karşıyaka\'da ilk maçta rakip oyunculardan Rojas\'ın sert faulüyle sakatlanan Berk, rövanşta forma giyemeyecek. Ev sahibi olduğu olaylı ilk maçı 79-65 kaybeden temsilicimiz, son 4 takım arasına kalmak için rakibini deplasmanda en az 15 sayı farkla yenmek zorunda.
Murcia\'yı bu sezon gruplarda deplasmanda 96-91 yenen Karşıyaka, Final Four\'a kalan ekibin belli olacağı rövanşa zoru başarmak için çıkacak. Serinin ilk sınavı sonrası FIBA\'dan 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin Euro ceza alan Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi\'nde geçen sezon da çeyrek final oynayıp Final Four\'un kapısından dönmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHALigiPınar KarşıyakaUCAM MurciaPalacioDeportesKarşıyakaRojasBerkEvMurciaKarşıyaka Final FourSerininFIBAEuroFinal Four

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24