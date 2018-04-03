Karşıyaka Final Four peşinde

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, yarın İspanya\'da UCAM Murcia\'ya konuk olacak. Palacio de los Deportes\'teki maç saat 21.30\'da başlayacak. Pınar Karşıyaka\'da ilk maçta rakip oyunculardan Rojas\'ın sert faulüyle sakatlanan Berk, rövanşta forma giyemeyecek. Ev sahibi olduğu olaylı ilk maçı 79-65 kaybeden temsilicimiz, son 4 takım arasına kalmak için rakibini deplasmanda en az 15 sayı farkla yenmek zorunda.

Murcia\'yı bu sezon gruplarda deplasmanda 96-91 yenen Karşıyaka, Final Four\'a kalan ekibin belli olacağı rövanşa zoru başarmak için çıkacak. Serinin ilk sınavı sonrası FIBA\'dan 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin Euro ceza alan Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi\'nde geçen sezon da çeyrek final oynayıp Final Four\'un kapısından dönmüştü.