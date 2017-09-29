Karşıyaka filesinde salona davet

İZMİR,(DHA) - KADINLAR Voleybol 1\'inci Ligi A Grubu\'ndaki ilk maçında Pazar günü evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor\'la karşılaşacak Karşıyaka\'da Voleybol Şube Asbaşkanı Önder Ülkü, taraftardan destek istedi.

Öğrenci ve çocukların ücretsiz izleyebileceği maçın tam bilet fiyatları 10 TL olarak açıklanırken, \"Bir parke de sen koy\" kampanyası ile Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde yapımı süren yeni salona katkı vermek isteyenlerin 100 TL karşılığında protokol tribününde yer alabileceği belirtildi.

Sezona galibiyetle başlamak istediklerini belirten Önder Ülkü, \"Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Geçen yıl kazandığımız tecrübenin üzerine koyarak adım adım hedef belirleyeceğiz. Büyük Karşıyaka taraftarının tamamı altyapımızdan yetişen kızlarımızı yine yalnız bırakmayacağına eminiz. Onların itici gücüyle evimizde kazanma serimizi devam ettireceğiz\" diye konuştu.