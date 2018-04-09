Karşıyaka direniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Nazilli Belediyespor\'u 4-1, şampiyonluk yarışındaki Altay\'ı ise yenik durumdan gelerek 2-1 mağlup eden Karşıyaka, kolay teslim olmayacağını kanıtladı.

Karşıyaka sezon boyunca ilk kez 2\'de 2 yaparak son 4 haftaya biraz olsun umutlu girdi. Sezon başında 6 puanı silinen, devre arasında as futbolcularını kaybeden, 9 maçta son dakika golleriyle puan alamayan yeşil-kırmızılılar, zor günler geçirmesine rağmen erken havlu atmadı. Ligde son 4 haftaya 21 puanla, Fethiyespor\'un 8 puan gerisinde düşme hattında giren Karşıyaka\'da taraftarlar elde kalem hesap yapmaya başladı.

İzmir temsilcisi kalan haftalarda Ottocool Karagümrük, Konya Anadolu Selçukspor (D), Fethiyespor ve Kırklarelispor\'la (D) karşılaşıp 4\'te 4 yapmaya çalışacak. Fethiyespor ise bu hafta düşmesi kesinleşen Silivrispor\'a konuk olduktan sonra Karşıyaka dışında Play-Off yarışındaki Bandırmaspor ve Bugsaşspor\'la oynayacak.

Karşıyaka\'nın bu hafta Karagümrük\'e yenilmesi Fethiye\'nin de kazanması durumunda küme düşme ihtimali de var. Daha önce Gümüşhanespor, Hacettepe, Zonguldak Kömür ve Şanlıurfaspor maçlarında hak ettikleri puanları son anda elden kaçırdıklarını hatırlatan teknik direktör Cihat Arslan, \"Teslim olmamak güzel. Camia olarak karakter ortaya koyuyoruz. Birçok takım erken pes edip deplasmana bile güçlükle giderken biz inat ediyoruz. Büyük camialar böyle oluyor. Hem taraftarımıza hem de derbide zirveden indirmemize rağmen bizi alkışlayan Altay taraftarına teşekkür ediyorum. Şansımızı zorlayacağız\" dedi.

HAKAN AÇILDI, DOĞUKAN PARLADI

Karşıyaka\'da Can Erdem\'in devre arasında takımdan ayrılmasından sonra kadrodaki tek santrfor olarak kalan Hakan Kuş, 8 haftalık suskunluğunu bozdu. Genç golcü son 2 maçta 3 kez ağları sarsıp küme düşmenin eşiğindeki takımına hayati öneme sahip 6 puanı getirdi.

Karşıyaka, sezonun ikinci yarısındaki 3 galibiyetini de Hakan\'ın gol attığı maçlarda aldı. Hakan Kuş, 1-0\'lık maçta Silivrispor filelerini de havalandırmıştı. Karşıyaka\'da altyapıdan 12 Şubat\'ta profesyonel yapıldıktan sonra ilk 11\'in değişilmez isimlerinden olan Doğukan da büyük bir çıkışa imza attı. 19 yaşındaki yıldız adayı 9 maçta 2 gol attı. Takımda 2 haftadır eski günlerinden izler sunan Tayfun ise cezalı duruma düştü.

