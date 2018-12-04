Karşıyaka destek arıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 22 yaş ortalaması olan altyapı patentli kadrosuyla düşme hattında son sıradayken 5 haftada yenilgisiz topladığı 11 puanla Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka\'da yönetim maddi destek bekliyor.

Genç oyuncularıyla camianın yüzünü güldürmeye başlayan Karşıyaka, bu ay içinde takım ve personele maaş ve prim olarak toplam 500 bin TL ödemek zorunda. Şimdiye kadar yıllardır kulübün başını ağrıtıp puan silme ve küme düşürme tehlikesi yaratan birçok yabancı futbolcuya olan borcu kapatan, SGK ve vergi ödemelerini düzenleyip takım ve personel alacaklarını aksatmayan yönetim, sezonun kalan kısmı için katkı istiyor.

Sezon başından beri tüm yükün 2-3 kişinin omuzlarında olduğunu belirten Başkan Vekili Gökhan Şensan, \"Camianın duyarsızlığına anlam veremiyoruz. Ne tek deplasman gideri ne de tek bir galibiyet primini karşılamak için kimse taşın altına elini sokmuyor. Ne belediyeler ne de kurumlardan destek almıyoruz. Artık deniz bitmek üzere\" dedi.

Taraftarların kulübe ve takıma sahip çıktığını belirten Şensan, \"Adıyaman maçında taraftarımızın desteğiyle neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Onların bu desteğinin gelecek haftalarda da sürmesini istiyoruz. Altyapımızdan yetişen gençlerimize sahip çıkıp güvenildiğinde neler yapabileceklerini gördük. Taraftarımızın yakaladığı birlik ve beraberlik havasının kulübe destek olabilecek kişilere de yansımasını istiyoruz\" diye konuştu.

TRİBÜNDE PAŞA VAR

Karşıyaka\'nın TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Adıyaman 1954\'ü geriden gelip uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendiği maçta tribündeki Paşa isimli Amerikan Cooker cinsi köpek maskot oldu. Karşıyaka\'nın 90+2\'nci dakikada Doğukan\'ın attığı golde tribünde taraftarlar sevinirken Paşa da objektiflere yansıdı. Normalde spor sahalarına evcil hayvanlar alınmazken sahibi Ender Doğan\'ın Paşa\'yı bu sezon 2 iç saha maçına getirdiği ortaya çıktı.

Paşa\'nın stada giriş hikayesini bir taraftar sitesine anlatan Doğan, \"Barınaktan sahiplendiğimiz 4.5 yaşındaki Paşa\'yı ilk kez bu sezon Pazarspor maçına getirdik ve maçı kazandık. Toteme inandığımız için galibiyet serisinin sürdüğü her hafta Paşa\'yı maçlara götürmeye karar verdik. Stadyumlara köpek girmesi yasak ancak biraz dil dökerek Paşa\'yı stada soktuk. İkinci golden sonrada sevinç anında Paşa\'yı kucağıma alıp beraber sevindim. Şimdiki amacımız Paşa\'yı deplasmana götürmek\" ifadedelerlni kullandı.

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